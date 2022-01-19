Розпочнеться освячення о 13:00 на площі Пресвятої Марії

У Чернівецькій міськраді вирішили не скасовувати традиційне загальноміське освячення на Водохреща. Таке рішення прийняли через численні прохання чернівчан. Освячення відбудеться сьогодні, 19 січня, на площі Пресвятої Марії. Мешканців просять дотримуватись карантинного режиму.

«На численні прохання чернівчан – освячення на площі Пресвятої Марії все ж буде. Воно заплановане на 13:00. Просимо дотримуватися соціальної дистанції та носити маску», – йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

Раніше традиційне освячення води на площі у Чернівцях вирішили скасувати через зростання захворюваності на коронавірус. Адже опісля святкування фестивалю Маланок на Буковині різко збільшилась кількість хворих на коронавірус й область перейшла з жовтої в помаранчеву карантинну зону.

Як повідомили на сайті облдержадміністрації, 18 січня показник захворюваності на коронавірус підвищився з 18%, який був 15 січня, до 20,5%. Сьогодні, 19 січня, в області зафіксували на 38 хворих більше ніж учора, тобто цей показник зростає. За словами головної санітарної лікарки області Наталії Гопко, з кінця грудня епідеміологи виявляють більше випадків інфікування. Це пов'язують з поширенням штаму «Омікрон», який є більш заразним за інші штами.

Зазначимо, освячення проводитимуть також в усіх храмах міста. Скупатись на Водохреща можна у двох офіційних місцях, там облаштували підходи до води й чергують рятувальники.