Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у випадку затвердження Сенатом законопроекту про допомогу Україні із майже 61 млрд доларів загальної допомоги 49,9 млрд піде на оборонні видатки. Про це він написав у Facebook ввечері у суботу, 20 квітня.

За його словами, Україна очікує на успішне затвердження законопроекту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

Загальний обсяг допомоги у майже 61 млрд доларів розподілять наступним чином:

49,9 млрд – оборонні видатки;

7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка;

1,57 млрд – економічна допомога;

400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

«Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури», – додав він.

Як інформував ZAXID.NET, Палата представників США у суботу, 20 квітня, схвалила пакет законів на суму 95 млрд доларів, що передбачає надання безпекової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. З цієї суми близько 61 млрд доларів.

Президент США Джо Байден закликав Сенат швидко затвердити законопроект про допомогу Україні і надіслати його на підпис. У Пентагоні раніше заявили, що готові негайно передати зброю Україні зі своїх складів, як тільки буде відповідне рішення американської влади.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив, що американські сенатори вийдуть із перерви, щоб голосувати за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня.