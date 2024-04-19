Пентагон володіє необхідними запасами зброї

Міністерство оборони США готове одразу відправити Україні військовий пакет після голосування в Конгресі. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера.

«Так само як ми робили в минулому, ми можемо діяти протягом декількох днів. Пакет допомоги, ймовірно, включатиме такі речі, як протиповітряна оборона та артилерійські снаряди», – цитує Яриш Райдера.

Зазначимо, що сьогодні Палата представників США провела процедурне голосування і наблизилась до розгляду пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню розміром у 95 млрд доларів. Вже завтра, 20 квітня, орієнтовно о 20:30 вона зможе остаточно ухвалити законопроекти про допомогу, після чого їх розгляне Сенат.

Тим часом лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер вже повідомив, що у випадку, коли Палата представників надішле Сенату пакет законопроектів щодо національної безпеки, демократи швидко надішлють його президенту Джо Байдену.

Зауважимо, що як повідомив раніше сьогодні Остап Яриш, до нового законопроекту про допомогу Україні станом на ранок 19 квітня подали 137 поправок. Усі, крім двох, були надані республіканцями. Багато правок стосувалися пропозицій скасувати бюджетну підтримку Києва чи заборонити пробачати Україні борг. Однак деякі пропозиції виділялися на тлі інших. Зокрема, конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін подала найбільше поправок серед яких міститься вимога зобовʼязати всіх членів Конгресу, які проголосують за цей закон, призватись до лав ЗСУ. Вона також вимагає заборонити фінансування, поки Україна «не закриє всі біолабораторії» чи поки в Україні «не заборонять аборти» чи українська влада «не припинить переслідувати християн».

Своєю чергою конгресмен від демократів Джаред Московітц у своїх двох поправках запропонував перейменувати офіс Марджорі Тейлор Грін на «кімнату Невілла Чемберлена», а також призначити конгресвумен Грін спецпредставницею російського президента Владіміра Путіна в Конгресі США.

«Скромно утримаюсь від коментування цих прикладів американського законотворчого процесу», – іронізував журналіст.

Як пише Associated Press, у Пентагону готові запаси зброї для України, але її не переміщають, оскільки в американського оборонного відомства закінчилися гроші. Наразі Пентагон уже витратив усе фінансування, яке Конгрес раніше виділив на підтримку України, надіславши зброю, технічне обслуговування, навчання та запасні частини на понад 44 млрд доларів після вторгнення Росії в лютому 2022 року.