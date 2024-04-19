Директор ЦРУ Вільям Бернс виступив із попередженням для законодавців США, якому заявив, що Київ може програти війну до кінця року. Про це пише видання Politico.

Бернс закликав законодавців ухвалити додатковий закон, який би виділив мільярди на військові зусилля України.

Але якщо законопроект не пройде через Конгрес, «картина буде набагато гіршою».

«З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці. Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по-суті диктувати умови політичного врегулювання», – зазначив Бернс.

Politico пише, що це, мабуть, «найрішучіше попередження щодо війни з боку високопоставленого представника адміністрації США».

Нагалаємо, пакет підтримки України, який вніс спікер Палати представників Майк Джонсон у середу, передбачає виділення близько 61 млрд доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроекти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.