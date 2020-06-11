Депутат Тернопільської облради вимагає депортувати темношкірих студентів за акцію проти расизму

Декілька іноземців у центрі Тернополя фотографувалися з плакатами проти расизму

Депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Володимир Бобко запропонував депортувати з України учасників акції проти расизму, яка відбувалася в Тернополі в четвер, 11 червня.

Так депутат відреагував на акцію, яку влаштували у центрі Тернополя декілька темношкірих студентів місцевого університету. Близько 7:00 ранку у четвер вони вийшли на вулицю Чорновола з плакатами «Стоп расизму», «Ми всі одинакові», а також «Життя чорних важливі» (під цим гаслом зараз тривають масові протести у США та деяких європейських країнах). В чому суть такої фотосесії і чому зранку зібрались іноземці – з'ясовувала поліція, пише тернопільський сайт «Доба».

У поліції Тернополя подію не коментували, однак дописувачі в соціальних мережах висловили припущення, що фотосесія у такій ранній порі могла бути організованою для «картинки» та є провокацією.

Місцевий депутат від ВО «Свобода» також заявив, що таким чином студенти-іноземці нібито намагаються спровокувати у Тернополі заворушення за прикладом тих, що уже більше двох тижнів тривають у США.

«…Я роблю висновок, що вони або розпалюють неспокій щоб під час заворушень винести крам із місцевих магазинів, як це зараз відбувається у США, або діють за вказівкою з-за кордону і втягують нашу державу у міжнародний скандал. Так чи інакше, я вимагаю у поліці та СБУ встановити всіх осіб, дотичних до акції... та депортувати їх за межі України. На дорогу вручити пакет з сухарями та по жовтому жилету кожному. На пам'ять», – йдеться у дописі депутата Тернопільської облради Володимира Бобка.

Зазначимо, що наразі у США та Європі тривають акції протесту проти расизму. Вони виникли після загибелі в американському Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда внаслідок перевищення поліцейським сили. Смерть Флойда спричинила протести, які переросли у масові безлади, поєднані з насильством і мародерством.

До слова, у січні 2020 року іноземні студенти Тернопільського медичного університету ім. І. Горбачевського влаштували протест у зв'язку зі смертю шестикурсниці вузу Бадмус Ололаде Рафіат, яка наклала на себе руки 15 січня. Вони заявляли, що причиною смерті 24-річної студентки з Гани стали надто суворі умови навчання: дівчина не здала іспит з педіатрії з останньої (третьої) спроби, і мала бути відрахована з вузу.