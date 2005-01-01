Депутатку Європарламенту Ребекку Гармс від імені голови АПУ розіграли російські пранкери

Росіяни удавали з себе Ігоря Райніна і повідомили, що президент України нібито готує законопроект про права ЛГБТ

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 08:104700

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Депутатку Європарламенту Ребекку Гармс від імені голови АПУ розіграли російські пранкери
фото Sputnik
Російські пранкери Володимир Кузнєцов «Вован» (на фото ліворуч) і Олексій Столяров «Лєксус»

Розіграш євродепутатки Реббеки Гармс щодо закону про рівні права для ЛГБТ в Україні організували російські пранкери Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, відомі як «Вован» та «Лєксус».

Про це сам Кузнєцов повідомив у своєму блозі у Twitter.

«Депутат Європарламенту Ребекка Гармс, що вимагає бойкоту ЧС (Чемпіонат світу з футболу, - ред.), сьогодні радісно роздавала інтерв'ю на гей-параді в Києві про те, що Порошенко готує закон про рівні права для ЛГБТ. Їй подзвонили з АП (Адміністрації президента України, -ред.). На жаль, це виявилося лише пранком. Ну, ви розумієте, хто їй дзвонив)», – написав Кузнєцов.

Нагадаємо, 17 червня депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс повідомила, що Петро Порошенко наступного тижня представить законопроект про рівні права для ЛГБТ-спільноти в Україні.

Гармс начебто говорила на цю тему з главою Адміністрації президента України Ігорем Райніним.

Натомість в Адміністрації президента заперечили цю інформацію.

Згодом Гармс зізналася, що стала жертвою дезінформаційної війни.

«Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою сфабрикованого телефону та пошти, представляючись главою Адміністрації президента», – зазначила вона.

До слова, у серпні 2017 року так звані російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) від імені Турчинова говорили з генеральним директором підприємства «Південмаш» Сергієм Войтом.

Після цього російські ЗМІ, спотворивши суть розмови, заявили, ніби Войт зізнався у співпраці з Північною Кореєю. Гендиректор сказав, що «Південмаш» тільки виходить на азіатський регіональний космічний ринок і налагоджує співпрацю з Кореєю, маючи на увазі Південну Корею. Російські ЗМІ заявили, що йшлося про КНДР.

У липні того ж року російські пранкери розіграли міністра енергетики США Ріка Перрі, зателефонувавши йому від імені прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Пранкер «Вован» відомий також розіграшем Надії Савченко та її адвоката Марка Фейгіна. У березні 2016 року він від імені президента Петра Порошенка передав Савченко (яка тоді перебувала у російському СІЗО, ред.) листа з проханням припинити голодування. Після того, як Надія Савченко заявила, що припиняє голодування, пранкери зізналися у розіграші.

Російських пранкерів Володимира Кузнєцова і Олексія Столярова часто звинувачують у співпраці із ФСБ, але вони це заперечують.

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