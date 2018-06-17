Ребекка Гармс заявила, що Порошенко готує законопроект про права ЛГБТ. В АП спростували

Ребекка Гармс зробила резонансну заяву після «Маршу рівності»

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс, яка була на «Марші рівності», що пройшовв у Києві в неділю, 17 червня, повідомила, що президент України Петро Порошенко внесе до парламенту закон про захист прав ЛГБТ, який відповідатиме нормам ЄС. Проте згодом в АПУ заявили, що така інформація є неправдивою.

«Я дуже щаслива з того, що [президент України Петро] Порошенко повідомив нам сьогодні, що представить законопроект, який урівнює права ЛҐБТ у відповідності до європейського законодавства», – написала вона в Twitter після маршу.

#Kiyvpride many more people joined.Ukrainian police guarantueed civil rights.I am very glad that @poroshenko today informed us that he will present a draft law on equal&LGBT rights in line with legislation in EU #PrideMonth @ILGAEurope @SophieintVeld @UlrikeLunacek @Volker_Beck pic.twitter.com/d7qgXR8iGK — Rebecca Harms (@RebHarms) June 17, 2018

Вона також похвалила поліцію за охорону цього заходу.

Пізніше в коментарі журналістам Гармс повідомила, що відповідний законопроект Порошенко представить вже наступного тижня.

«Сьогодні вранці мені подзвонили з Банкової [з Адміністрації президента України] і президент Порошенко поінформував мене, що він не тільки підтримає Марш [рівності, організований ЛГБТ-спільнотою в Києві] з державними інституціями, а й збирається представити проект закону про рівні права наступного тижня», – сказала євродепутатка журналістам в Києві після завершення «Маршу рівності», повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Гармс також зазначила, що схвалює таке рішення і розцінює його як значний крок на підтримку демократичного розвитку України.

Пізніше радник Ребекки Гармс Максим Еріставі уточнив, що Порошенко через голову своєї адміністрації поінформував євродепутатку про свою законодавчу ініціативу, яка «буде стосуватися і прав ЛГБТ українців, у рамках європейських законодавчих стандартів».

У свою чергу у департаменті інформаційної політики Адміністрації президента заявили, що таких дзвінків до Гармс з АП не здійснювали, висловивши припущення, що інформація - «розіграш».

«Ребекка Гармс, скоріш за все, стала жертвою розіграшу. Від АП до неї не телефонували. Ми повністю спростовуємо внесення до ВР законопроектів, про які говорить пані Хармс», – повідомили «Українській правді» в канцелярії президента.

Оновлено. Додано інформацію. Згодом Гармс заявила, що стала жертвою дезінформації щодо підготовки президентом Петром Порошенком законопроекту про рівні права.

«Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою сфабрикованого телефону та пошти, представляючись главою Адміністрації президента», – зазначила вона.

«Це був мій власний досвід, пов’язаний з поточною дезінформаційною війною. Прошу вибачення за проблеми та непорозуміння, які це могло спричинити», – додала євродепутат.