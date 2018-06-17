Ребекка Гармс перепросила через недостовірну інформацію щодо закону про права ЛГБТ

Раніше Ребекка Гармс заявила, що Порошенко готує законопроект про права ЛГБТ, проте це виявилося фейком

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс заявила, що стала жертвою дезінформації щодо підготовки президентом Петром Порошенком законопроекту про рівні права. Як інформує «Українська правда», про це вона написала у Twitter після спростування Адміністрацією президента факту дзвінка до неї.

«Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою сфабрикованого телефону та пошти, представляючись главою Адміністрації президента», – зазначила вона.

«Це був мій власний досвід, пов’язаний з поточною дезінформаційною війною. Прошу вибачення за проблеми та непорозуміння, які це могло спричинити», – додала євродепутат.

I would like to underline that the incident doesn’t affect the fact that today’s #KyivPride is a substantial success for Ukraine &advancement of civil rights& equality for Ukrainians.I thank Ukrainian police & National Guard for protecting the event. 2/2 @poroshenko @MiRo_SPD — Rebecca Harms (@RebHarms) June 17, 2018

Вона наголосила, що цей інцидент не впливає на той факт, що проведений у неділю «Київ Прайд» є значним успіхом для України та прогресом у громадянських правах та рівноправності українців.

Як писав ZAXID.NET, у неділю депутат Європарламенту Ребекка Гармс заявила, що наступного тижня президент України Петро Порошенко представить проект закону про рівні права.

Радник Гармс Максим Еріставі уточнив, що співрозмовник євродепутата представився нібито головою АПУ Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, яка «стосуватиметься прав ЛГБТ українців, в межах європейських законодавчих стандартів».

У свою чергу, в департаменті інформаційної політики Адміністрації президента заявили, що подібних дзвінків на адресу Гармс з АП не здійснювали, висловивши припущення, що євродепутат стала жертвою розіграшу.