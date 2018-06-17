Ребекка Гармс перепросила через недостовірну інформацію щодо закону про права ЛГБТ

Депутатка Європарламенту заявила, що стала жертвою дезінформаційної війни

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 17:323181

До теми

Ребекка Гармс перепросила через недостовірну інформацію щодо закону про права ЛГБТ
фото EP
Раніше Ребекка Гармс заявила, що Порошенко готує законопроект про права ЛГБТ, проте це виявилося фейком

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс заявила, що стала жертвою дезінформації щодо підготовки президентом Петром Порошенком законопроекту про рівні права. Як інформує «Українська правда», про це вона написала у Twitter після спростування Адміністрацією президента факту дзвінка до неї.

«Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою сфабрикованого телефону та пошти, представляючись главою Адміністрації президента», – зазначила вона.

«Це був мій власний досвід, пов’язаний з поточною дезінформаційною війною. Прошу вибачення за проблеми та непорозуміння, які це могло спричинити», – додала євродепутат.

Вона наголосила, що цей інцидент не впливає на той факт, що проведений у неділю «Київ Прайд» є значним успіхом для України та прогресом у громадянських правах та рівноправності українців.

Як писав ZAXID.NET, у неділю депутат Європарламенту Ребекка Гармс заявила, що наступного тижня президент України Петро Порошенко представить проект закону про рівні права.

Радник Гармс Максим Еріставі уточнив, що співрозмовник євродепутата представився нібито головою АПУ Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, яка «стосуватиметься прав ЛГБТ українців, в межах європейських законодавчих стандартів».

У свою чергу, в департаменті інформаційної політики Адміністрації президента заявили, що подібних дзвінків на адресу Гармс з АП не здійснювали, висловивши припущення, що євродепутат стала жертвою розіграшу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Ребекка Гармс заявила, що Порошенко готує законопроект про права ЛГБТ. В АП спростували ZAXID.NET
Російському пранкеру не вдалося обдурити Курта Волкера, видаючи себе за Турчинова ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук