Ребекка Гармс перепросила через недостовірну інформацію щодо закону про права ЛГБТ

Депутатка Європарламенту Ребекка Гармс заявила, що стала жертвою дезінформації щодо підготовки президентом Петром Порошенком законопроекту про рівні права. Як інформує «Українська правда», про це вона написала у Twitter після спростування Адміністрацією президента факту дзвінка до неї.

«Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою сфабрикованого телефону та пошти, представляючись главою Адміністрації президента», – зазначила вона.

«Це був мій власний досвід, пов’язаний з поточною дезінформаційною війною. Прошу вибачення за проблеми та непорозуміння, які це могло спричинити», – додала євродепутат.

I would like to underline that the incident doesn’t affect the fact that today’s #KyivPride is a substantial success for Ukraine &advancement of civil rights& equality for Ukrainians.I thank Ukrainian police & National Guard for protecting the event. 2/2 @poroshenko @MiRo_SPD