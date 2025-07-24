Посадовці намагалися відмовити Володимира Зеленського від підписання закону, подзвонивши йому «в останній момент»

У день підписання скандального закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ та САП президенту України Володимиру Зеленському телефонували президент Франції Емманюель Макронн та голова Європейської Ради Андтоніу Кошта. Політики намагалися переконати Зеленського не підписувати законопроєкт №12414 «в останній момент», повідомила газета Financial Times із посиланням на анонімні джерела.

Співрозмовники FT, які говорили на умовах анонімності, розповіли, що 22 липня Макрон та Кошта зателефонували Зеленському «в останній момент», намагаючись відмовити його від підписання законопроєкту про НАБУ і САП. Окрім них того дня не підтримувати документ закликали посли країн G7.

У коментарі газеті один із них заявив, що послів начебто тримали понад дві години в закритій кімнаті без телефонів. На думку неназваного посдовця, це була проба «заткнути їм рота» і не дати повідомити свої уряди про події в Києві.

Крім того, FT навело слова неназваного депутата партії «Слуга народу», який розповів, що Офіс президента терміново скликав депутатів до Верховної Ради. За словами джерела газети, нардепам наказали повернутися до столиці, заявивши, що «бос» уважно стежить за ними й відзначає будь-який прояв опору.

Зазначимо, Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414 22 липня – того ж дня, коли його підтримали нардепи Верховної Ради. Підписання закону відбулося попри протести у низці міст України проти ліквідації незалежності НАБУ та САП.

Зазначимо, спочатку в картці законопроєкту з'явився статус «підписано президентом», за кілька хвилин інформація про це зникла, а ще за кілька – знову з'явилася на сайті Верховної Ради. Закон набув чинності 23 липня. У своєму зверненні Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». Того ж дня на тлі чергових акцій протесту Зеленський анонсував законопроєкт щодо незалежності антикорупційних органів.

24 липня у Верховній Раді депутати від чотирьох партій зареєстрували новий законопроєкт №13531, який передбачає скасування положень документу №12414. Дещо згодом Володимир Зеленський повідомив, що погодив «збалансований» текст свого, альтернативного законопроєкту «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».