У Вищому антикорсуді не розголошують імені судді, який повідомив про тиск

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора України із повідомлення про втручання в його діяльність. Про це повідомили в телеграмі ВАКСу в четвер, 24 липня.

Зазначається, що втручання здійснюється, ймовірно, з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому зборі інформації про суддю та його близьких.

«Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує з ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес», – ідеться в повідомленні.

Також суддя ВАКС повідомив, що проти нього у соцмережах розгорнуто активну інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях.

У Вищому антикорсуді не розголошують ні імені постраждалого судді, ні справ, які він вів.

Раніше ZAXID.NET писав, що Вища рада правосуддя сформує Конкурсну комісію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без залучення міжнародних експертів. Кандидатів до комісії делегуватимуть органи, які блокували реформи судової системи.