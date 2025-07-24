Для залучення міжнародних експертів до конкурсу ВККС нардепам необхідно ухвалити відповідний законопроєкт

Вища рада правосуддя сформує Конкурсну комісію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без залучення міжнародних експертів. Про оголошення конкурсу на посади ВККС стало відомо з результатів засідання Вищої ради правосуддя.

За результатами засідання, яке відбулося 22 липня, члени ВРП виршіили оголосити про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад членів Конкурсної комісії.

«Надіслати до Ради суддів України, Ради прокурорів України, Ради адвокатів України, Національної академії правових наук України в особі Президії письмове повідомлення про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад членів Конкурсної комісії», – йдеться у розпорядження ВРП.

Жірналісти Bihus.Info та правнича організація Dejure звернули увагу на те, що члени Вищої ради правосуддя – зокрема її голова Григорій Усик – просувають формування комісії з представників Ради суддів, Ради адвокатів та Ради прокурорів без залучення міжнародних експертів.

«До складу конкурсної комісії входять: три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, одна особа – запропонована Радою прокурорів України, одна особа запропонована Радою адвокатів України та одна особа запропонована Національною академією правових наук України», – сказав Усик під час засідання Вищої ради правосуддя, не згадавши про міднародних експертів.

Установи, яких зобов’язали подати кандидатів до ВККС, пов’язані з нардепом-зрадником Віктором Медведчуком, а також Вовком та Андрієм Портновим та роками блокували реформи судової системи.

«Як наслідок, органи, на які впливають недоброчесні еліти, мають вирішальний вплив на обличчя судової влади наступних десятиліть. Так ми повертаємось до кулуарних призначень на посади родичів та лояльних осіб. Коли голова (Ради адвокатів – ред.) Лідія Ізовітова входила до Вищої Ради юстиції і мала вплив на призначення суддів — суддями стали її діти», – повідомили в Dejure.

На противагу рішенню ВККС до Верховної Ради внесли законопроєкт №13382 «щодо удосконалення процедури конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». Він передбачає повернення міжнародних експертів до конкурсної комісії та дозволяє провести прозорий добір членів ВККС. На ухвалення законопроєкту є близько місяця. Зазначимо, станом на 24 червня проєкт закону перебуває у статусі «Надано до ознайомлення».

Нагадаємо, до ВККС входять 16 членів, які призначає Вища рада правосуддя. Членів комісії обирають на чотири роки серед суддів та правників за результатом конкурсу. ВККС відповідає за прозорий добір понад 2300 суддів, які можуть пробути на посадах безстроково.