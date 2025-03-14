Обшуки в будинку заступника голови ВККС

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в будинку заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Обшуки пов’язані із розслідуванням про можливе введення в оману суду, повідомили в пресслужбі відомства в п’ятницю, 14 березня.

Як ідеться, слідчі намагались виявити докази про умисне надання неправдивих показань заступником голови ВККС на користь колишнього судді Макарівського райсуду Київської області. Як стверджують детективи, обидвоє фігурантів є друзями. Їхніх імен не називають, але чинним заступником голови ВККС є Олексій Омельян, а екссуддею Макарівського райсуду на Київщині – Олексій Тандир.

«За попередніми даними, заступник голови ВККС України під час допиту як свідок у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту», – ідеться в повідомленні.

Напередодні працівники ДБР також провели обшуки за місцем роботи Олексія Омельяна.

Досудове розслідування здійснюють за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Справа судді Олексія Тандира

26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Київщини Олексій Тандир, перебуваючи у стані сп’яніння, збив на блокпості у Києві 23-річного солдата строкової служби Нацгвардії. Після скоєння ДТП суддя відмовився проводити огляд на стан сп’яніння, а згодом намагався сфальсифікувати експертизу, яка все ж довела, що він перебував п’яним за кермом.

У день ДТП Тандиру повідомили про підозру, а 28 травня заарештували без права застави. Уже в червні Вища рада правосуддя тимчасово позбавила Олексія Тандира суддівських повноважень.

У січні 2024 року розгляд справи проти судді призупинили майже на місяць, оскільки прокуратура певний час не надавала необхідних документів. Член ВРП Віталій Саліхов пояснив, що має йти у відпустку і не встигне опрацювати потрібні документи. Перед засіданням до Саліхова надійшли документи з прокуратури та заява від Тандира про бажання долучитися до розгляду скарги. Справу поновили в лютому 2024 року.

6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Олексія Тандира з посади судді Макарівського районного суду Київської області.