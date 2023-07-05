Зловмисники продавали бронежилети та іншу військову амуніцію, завезену як допомога для ЗСУ

На Рівненщині вручили підозри дев'ятьом учасникам злочинної організації, які продавали гуманітарну допомогу, завезену для потреб ЗСУ. Перших підозрюваних затримали ще в серпні минулого року. Наразі ж поліція встановила всіх учасників та порахувала загальну суму збитків – йдеться про 8,5 млн грн. Причетним до махінацій загрожує до 12 років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, підозрювані, представляючись членами громадської організації, отримували від міжнародних партнерів військову амуніцію в якості гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ. Проте, замість того, аби передати її військовим – продавали.

«Слідством встановлені факти реалізації 202 бронежилетів, 23 захисних шоломів, а також великої кількості зброї та боєприпасів. Загальна вартість проданої гуманітарки складає майже 8,5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Діяльність організації припинили у серпні минулого року. Згодом у підозрюваних вилучили товару ще на 2,5 млн грн, який ті не встигли продати. На усе вилучене майно наклали арешт. Четверо підозрюваних наразі перебувають у рівненському СІЗО, інші п'ятеро внесли заставу і вийшли з-під варти.

Також виявилось, що керівник організації за участі двох її учасників допомагав ухилянтам виїхати за кордон.

Наразі слідство вручило підозри дев'ятьом учасникам банди за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 1, 2 ст. 255 (участь у злочинній групі);

ч 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон);

ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю);

ч. 2 ст. 209 (відмивання майна, одержаного незаконним способом).

У разі доведення вини учасникам банди загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.