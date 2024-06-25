Директор Старосамбірської районної лікарні Іван Медвідь

Генеральний директор Старосамбірської районної лікарні Іван Медвідь оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Іван Медвідь отримав 404 тис. грн зарплати у Старосамбірській районній лікарні, 172 тис. грн грошового забезпечення від військової частини та 119 тис. грн за час вимушеного прогулу. Його дружина Оксана декларує 202 тис. грн у Добромильській районній лікарні.

Оксана Медвідь у 2023 році стала власницею квартири (35 м2) у Добромилі, окрім цього із 2010 року їй належить квартира у Львові площею 64,7 м2. Іван Медвідь має дві земельні ділянки: у Добромилі та селі біля Самбора. Дружина директора Старосамбірської райлікарні є власницею двох авто: кросовера Honda CR-V (2014 року випуску) та Opel Vectra (2004 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.