Дітей учасників бойових дій забезпечать безкоштовним харчуванням

Львівським учням та вихованцям дитсадків, чиї батьки захищають Україну на фронті, забезпечать безкоштовне харчування у навчальних закладах. На сесії Львівської міськради депутати затвердили Програму безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської громади на 2023 рік.

Як повідомили у львівській мерії, новою категорією, яку забезпечуватимуть безкоштовним харчуванням, є діти, чиї батьки захищають Україну на фронті з 24 лютого 2022 року.



«Завдання програми – фінансова підтримка та соціальний захист дітей та учнів закладів освіти Львівської міської територіальної громади через забезпечення їх безоплатним одноразовим харчуванням у закладах загальної середньої освіти та надання безкоштовного харчування у закладах дошкільної освіти», – розповіли в мерії.

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