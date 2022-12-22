Дітей захисників безкоштовно харчуватимуть у львівських школах і садках
Львівським учням та вихованцям дитсадків, чиї батьки захищають Україну на фронті, забезпечать безкоштовне харчування у навчальних закладах. На сесії Львівської міськради депутати затвердили Програму безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської громади на 2023 рік.
Як повідомили у львівській мерії, новою категорією, яку забезпечуватимуть безкоштовним харчуванням, є діти, чиї батьки захищають Україну на фронті з 24 лютого 2022 року.
«Завдання програми – фінансова підтримка та соціальний захист дітей та учнів закладів освіти Львівської міської територіальної громади через забезпечення їх безоплатним одноразовим харчуванням у закладах загальної середньої освіти та надання безкоштовного харчування у закладах дошкільної освіти», – розповіли в мерії.
Програма поширюється на:
- учнів 1-4 класів шкіл Львівської МТГ;
- учнів шкіл, вихованців садочків з поміж дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) учасників бойових дій, яким у встановленому порядку надано такий статус, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні;
- дітей із багатодітних сімей;
- дітей працівників закладів охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (Covid-19), які виховуються у закладах дошкільної освіти та які навчаються у закладах загальної середньої освіти;
- дітей з особливими освітніми потребами, які виховуються в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;
- дітей батьків-учасників бойових дій сучасної російсько-української війни.