Афини, яфини, борівки, борувки, чорні ягоди – це все означає чорниці

Українська співачка Fiїnka випустила пісню «Афини», яка стає все популярнішою серед слухачів. Що ж таке афини, які ще часто називають борівки (борувки)? Розберімось разом.

Українська мова багата на діалекти, через що інколи ми говоримо про одні речі різними словами. Афини, яфини, борівки, борувки, чорні ягоди – це все чорниця.

Видання «Збруч» пише, що афини, гафини, яфини, яфири, яфори (пол. afyna, чес. hafyna, сл. jafura) – це запозичення з румунської мови (afină). Найчастіше чорницю називають афинами у Карпатах.

Борівки (пол. borówka, чес. borůvka, болг. боровинка) – похідні утворення від слова «бір» (сосновий ліс, ліс).

