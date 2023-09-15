Директорку та лікарку приватної клініки у Шепетівці викрили на наданні фіктивних послуг пацієнтам. Слідство наразі не розголошує назву медзакладу, однак, судячи з ухвал Хмельницького міськрайонного суду, йдеться про приватну клініку «Сіліцея» у Шепетівці.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, керівниця медцентру та лікарка-педіатриня протягом 2022-2023 років вносили до електронної системи неправдиві дані про начебто надання медичних послуг пацієнтам, хоча фактично вони жодної допомоги не отримували.

«Чинили протиправні дії з метою заволодіння бюджетними коштами, одержаними від держави як відшкодування за надання послуг населенню», – йдеться у повідомленні. Скільки грошей медзаклад безпідставно отримав з бюджету, поки не уточнюють.

Відомо, що після відкриття кримінального провадження директорка медзакладу звільнилась, а лікарку відсторонили від посади. На час розслідування обидві підозрювані перебуватимуть під домашнім арештом.

Слідчі повідомили їм про підозри за ч.3 ст. 362 ККУ (несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах). Санкція статті передбачає до шести років ув'язнення. Однак у прокуратурі уточнюють, що незабаром їм вручать ще по підозрі за ст. 191 ККУ (привласнення майна).