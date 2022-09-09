Трактор, який перевозив картоплю, перекинувся під час з'їзду з пагорба

У селі Буща на Рівненщині двоє людей постраждали внаслідок перекидання трактора, який на причепі перевозив картоплю. В кабіні було двоє чоловіків, вони обоє отримали переломи. У 43-річного чоловіка діагностували переломи ребер та ключиці. Відомо, що 31-річний тракторист отримав важчі травми: наразі він перебуває у реанімації з переломом шийних хребців.

Аварія сталась близько 18:00 у четвер, 8 вересня, в селі Буща Мізоцької громади. До поліції надійшло повідомлення медиків, що в селі неподалік ферми перекинувся трактор.

«Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що під час з’їзду з пагорба на ґрунтовій дорозі перекинувся трактор, який на причепі кустарного виробництва перевозив картоплю», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Внаслідок цього постраждало двоє осіб, які знаходилися в кабіні: 31-річного місцевого жителя госпіталізували в реанімаційне відділення із політравмою, закритою травмою грудної клітини, тупою травмою живота, переломом шийних хребців. У 43-річного мешканця села Мости медики діагностували закриту травму грудної клітини, перелом ребер та ключиці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Наразі невідомо, хто саме з чоловіків був за кермом, це з'ясовують слідчі.