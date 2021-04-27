Колишнього директора Шацького національного природного парку, розташованого у Волинській області, судитимуть за службову недбалість, унаслідок якої на території парку було незаконно вирубано лісу на понад 7 млн грн, повідомив у вівторок, 27 квітня, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За інформацією правоохоронців, колишній директор Шацького національного природного парку допустив незаконні порубки дерев заповідного фонду. Посадовець підписав лісорубні квитки без встановлених лімітів, тим самим надавши дозвіл на вирубку деревини. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 7 млн грн, які у процесі розслідування було відшкодовано.

У поліції зазначили, що досудове розслідування, яке здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань, завершено. За погодженням із Волинською обласною прокуратурою обвинувальний акт на екс-директора скеровано до суду.

«Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років», – повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом колишнім директорам Шацького національного природного парку, які в різні проміжки часу допустили на території парку незаконну вирубку лісу на загальну суму понад 16 млн грн.

«Встановлено, що посадові особи нацпарку підписали лісорубні квитки без встановлених лімітів, не перевіривши наявності спеціальних дозволів. Через це державі завдано збитків на загальну суму 16 млн 851 тис. грн. Водночас під час розслідування збиток було відшкодовано», – повідомляли з цього приводу у ДБР.

Там зазначили, що одному екс-директору, який заподіяв збитків на понад 7,34 млн грн, та іншому, який заподіяв збитків на понад 9,5 млн грн, повідомили про підозру в службовій недбалості.

На якому етапі перебуває розслідування щодо іншого екс-директора нацпарку – невідомо. Також у повідомленнях правоохоронців традиційно відсутні імена фігурантів.