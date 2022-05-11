На Тернопільщині колишній керівник однієї з фірм отримав сім років тюрми за розтрату 600 тис. грн. Чоловік уклав угоду про постачання іншому підприємству добрив, але її умов не виконав. Відтак інше підприємство отримало збитків на 600 тис. грн. За це екс-директору призначили ув'язнення, крім того, суд постановив конфіскувати все належне йому майно в дохід держави.

Про вирок Борщівського районного суду стало відомо у середу, 11 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини.

«Прокурори довели у суді, що директор однієї з фірм у колишньому Гусятинському районі Тернопільської області, наніс контрагенту свого підприємства майже 600 тис. грн збитків, безпідставно уклавши договір постачання належних останньому добрив з іншим суб’єктом господарювання», – йдеться у повідомленні.

Екс-керівника підприємства визнали винним у порушенні ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах) та призначили сім років тюрми. Також його позбавили права обіймати певні посади строком на два роки та конфіскували все майно в дохід держави.

Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.