ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках

Збройні сили України на Донеччині та Запоріжжя мають успіхи та просуваються на Бахмутському, Новоданилівському та Новопрокопівському напрямках. Про це повідомили у прес-службі Генштабу у четвер, 24 серпня.

За даними Генштабу, наступальна операція Сил оборони на Запоріжжі та Донеччині продовжується. Зокрема українські військові мають успіхи на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

«В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах», – повідомили у прес-службі Генштабу.

ЗСУ наступають на південь від Бахмута. Водночас росіяни намагалися провести наступальній дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки. Усі спроби наступу окупантів виявилися безрезультатними.

Також українські захисники продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп'янському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Зокрема, ЗСУ перешкодили спробам наступу росіян поблизу Новоєгорівки, що на Луганщині, та Веселого, що на Донеччині.

Нагадаємо, 21 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що загалом ЗСУ звільнили вже 43 км² довкола Бахмута. За минулий тиждень українські захисники деокупували ще 3 км².