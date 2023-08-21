Українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут

Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 км2 біля Бахмута, загалом під час наступу площа звільненої навколо міста території сягає 43 км2. Про це повідомила у понеділок заступниця міністра оборони Ганна Маляр, слова якої оприлюднив Military Media Center.

Як повідомила Маляр, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут.

За її словами, минулого тижня ще 3 км2 було звільнено.

«І разом ми можемо говорити про звільнені 43 км2 довкола Бахмута», – сказала Маляр.

Зауважимо, що Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. У Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні 21 серпня повідомили, що минулої доби на Бахмутському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий говорив, що Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку. Ворог намагається потужно відбивати атаки ЗСУ, використовуючи у першу чергу артилерію.