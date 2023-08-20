У Міноборони просять не розголошувати інформацію про втрати ЗСУ

Інформація про кількість загиблих і поранених українських військовослужбовців під час воєнного стану становить державну таємницю. Про це ввечері у суботу, 19 серпня, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Чому ці дані таємні? Тому що під час активної фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій. Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії», – написала Маляр в Telegram.

За її словами, йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків: «Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки».

Маляр наголосила, що під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю, не тому, що хтось щось хоче приховати, а тому, що це вимога військових. Доступ до цих цифр має дуже обмежене коло осіб.

Додамо, що нещодавно американське видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб та аналітиків США написало, що від початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тис. За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна – не розголошує. Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тис. (близько 120 тис. загиблих і 170-180 тис. поранених). Україна втратила близько 70 тис. убитих воїнів та 100-120 тис. поранених.