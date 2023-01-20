Голова облради Андрій Карауш (ліворуч) і керівник водоканалу Андрій Грухаль (праворуч)

Голова Рівненської облради Андрій Карауш викликав на розмову керівника облводоканалу через освячення води священиком УПЦ МП. Зазначається, що священик московського патріархату Михаїл Петров освятив воду 19 січня на Горбаківському водозаборі, що біля містечка Гоща. Керівник облводоканалу не зміг пояснити, хто ж саме запросив священика, але пообіцяв це з'ясувати.

Про розмову голови облради з виконувачем обов'язків керівника рівненського облводоканалу Андрієм Грухалем повідомила прес-служба Рівненської облради у п'ятницю, 20 січня. Причиною став інцидент на Горбаківському водозаборі біля містечка Гоща, де 19 січня воду в резервуарах на насосних станціях освятив протоієрей Михаїл Петров, представник Гощанського благочиння УПЦ МП.

«Це дикість і безглуздя! У час, коли ми боремося з російськими терористами на фронті і усіх можливих політичних майданчиках, стається оця провокація. Цинізм! Церква, яка благословляє росіян заливати кров’ю Україну однією рукою, другою святить тут воду», – цитує слова Андрія Карауша прес-служба.

Керівник облводоканалу запевнив, що наразі встановлює винних у цьому інциденті. Також, за словами Андрія Карауша, незабаром «будуть прийняті кардинальні рішення щодо цієї провокації».

Зазначимо, що на сторінці облводоканалу вже немає допису про освячення води священиком Михаїлом Петровим, однак народна депутатка Соломія Бобровська публікувала скріншот.

«На Водохреще у кранах рівнян тече освячена вода. Починаючи з 2008 року традиційно освячують воду в резервуарах та насосних станціях», – йшлось у дописі, до якого додали фото священика Михаїла Петрова.