Внаслідок зіткнення обидва автомобілі отримали механічні ушкодження

Нетішинський суд призначив 850 грн штрафу настоятелю собору УПЦ МП Віктору Тишкуну, який спричинив ДТП у Рівному. Поліція встановила, що він зіткнувся з легковиком, поїхавши на заборонний сигнал світлофора. Свою провину священнослужитель визнав.

Як йдеться у постанові Нетішинського міського суду, аварія сталась зранку 4 жовтня на перехресті вулиць Богоявленська і Шухевича у Рівному. З адмінпротоколу вбачається, що ДТП спровокував священик, який їхав за кермом автомобіля Nissan Qashqai: він поїхав на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого сталось зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz S350. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.

Відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо ДТП, але буквально за декілька днів його закрили, бо у діях водія не знайшли кримінального правопорушення. У судовому засіданні Віктор Тишкун свою провину визнав.

Суддя Роман Стасюк визнав священика винним у порушенні ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) і призначив йому 850 грн штрафу. Також чоловік повинен сплатити 536 грн судового збору. Постанова наразі не набрала законної сили, сторони можуть оскаржити її в апеляційному суді протягом десяти днів.