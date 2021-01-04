Новий рік та Різдво у Львові.

У Львові розшукали зниклу школярку, після пересадки серця помер 30-річний мукачівець, напад на поліцейського та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 4 січня.

+287

Станом на 4 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 29 380 (+287 за попередню добу).

У Львові знайшли зниклу три тижні тому 14-річну школярку

14-річна мешканка Рудок Віолетта Єрмілова, яка зникла 10 грудня, була оголошена у національний розшук.

На пішохідному переході на Сихові авто збило двох людей

На перехресті вулиць Хуторівка – Хоткевича на Сихові 42-річна львів’янка за кермом авто Peugeot скоїла наїзд на 17-річну жительку Львова та мешканця Дублян віком 20 років.

У львівській лікарні помер 30-річний мукачівець, якому наприкінці грудня пересадили серце

У неділю, 3 січня, у львівській лікарні швидкої допомоги помер 30-річний мешканець Мукачева, якому 25 грудня пересадили серце. Донором для нього стала 42-річна львів’янка.

38-річний чоловік напав на поліцейського у Львові

У неділю, 3 січня, причетний до вчинення домашнього насильства 38-річний чоловік побив поліцейського, що приїхав на виклик.

Суд оштрафував контрабандиста, що переправляв сигарети в Польщу саморобним вертольотом

15 березня 2018 року у селі Библо, що біля Нижанковичів, прикордонники виявили саморобний літальний апарат з контрабандними сигаретами. Через поломку пілоту не вдалось переправити у Польщу 10 ящиків сигарет.

У всіх районах Львова 5 січня вимикатимуть світло

У вівторок, 5 січня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки в усіх шести районах міста. Відтак світла не буде з 09:00 до 17:00.

Львів’яни в рамках флешмобу збудували ялинку із 40 автомобілів. Фото дня

У неділю, 3 січня, біля стадіону «Арена Львів» місцеві водії збудували своєрідну ялинку із 40 автомобілів. Організатор флешмобу розповів, що на створення цієї фігури вони витратили 3 годин.