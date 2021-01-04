У неділю, 3 січня, причетний до вчинення домашнього насильства 38-річний чоловік побив поліцейського, що приїхав на виклик. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

3 січня близько опівночі патрульні отримали повідомлення про домашнє насильство, що сталось в одному з будинків на вул. Донецькій у Львові. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили у квартирі 38-річного чоловіка. Він поводився агресивно, нецензурно висловлювався та не реагував на зауваження поліцейських. Під час встановлення обставин події, він вдарив в обличчя одного з патрульних.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.