Патрульні відразу затримали чоловіка, який скерував на них пістолет

Зранку 31 грудня поліцейські затримали на Сихові 19-річного львів’янина, який погрожував патрульним пневматичним пістолетом.

Як повідомляє прес-служба поліції, приблизно о 5:00 екіпаж патрульних на вулиці Сихівській оформляв протокол через порушення правил дорожнього руху водієм BMW. У цей час до них підійшов нетверезий перехожий, який скерував на правоохоронців пневматичний пістолет. Патрульні відразу затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції.

Нетверезий перехожий скерував на поліцейських пістолет на вулиці Сихівській (фото поліції)

«Особу перехожого встановлено – ним виявився 19-річний львів’янин. Зброю, схожу на пневматичний пістолет, поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження», – йдеться в повідомленні прес-служби.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через погрозу працівникам правоохоронних органів. Чоловіку загрожує до двох років виправних робіт або арешт на строк до шести місяців, або ув’язнення до трьох років.