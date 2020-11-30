36-річний водій намагався втекти з місця ДТП та влаштував стрілянину

У Львові 36-річний водій BMW побив іншого учасника ДТП та прострелив йому ногу. Інцидент стався у п’ятницю, 27 листопада, ввечері у Львові. Як встановили правоохоронці, на перехресті вулиць Винниця – Тунельна у Львові зіткнулись автомобілі BMW Х5 та Škoda Superb. Водій BMW намагався втекти з місця ДТП.

«Після зіткнення водій BMW намагався втекти з місця події, проте інший водій, 42-річний львів’янин, перешкодив йому. Тоді мешканець Пустомитівського району завдав львів’янину кількох ударів у голову та здійснив два постріли з пристрою для відстрілу гумових куль у ногу потерпілого, спричинивши йому тілесні ушкодження», – повідомили у поліції.

Фото поліції

У понеділок, 30 листопада, у поліції розповіли, що водію повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне 36-річному чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Підозрюваного затримали. Сьогодні суд має обрати йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.