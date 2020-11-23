В автомобілі поліцейські виявили рушницю

Львівська поліція затримала хулігана, який погрожував мисливською рушницею з вікна автомобіля. Подія сталася у Львові на просп. Червоної Калини у неділю, 22 листопада. У поліцію звернулася львів'янка, яка повідомила, що в момент, коли вона зупинилася своїм автомобілем на пішохідному переході, чоловік, який їхав на пасажирському сидінні в іншому авто, погрожував їй через вікно зброєю.

«Близько 15:30 до поліції надійшло повідомлення від мешканки Львова про те, що поки вона, перебуваючи за кермом власного автомобіля, зупинилася на світлофорі на просп. Червоної Калини, невідомий чоловік, який перебував у сусідньому автомобілі Hyundai на місці пасажира, опустив вікно, витягнув предмет, схожий на рушницю, та направив його в бік заявниці. Після цього автомобіль поїхав далі», – повідомили у поліції.

Фото поліції

Поліцейські розпочала пошук автомобіля – орієнтування розіслали у всі територіальні підрозділи.

Як повідомили у патрульній поліції, камери Центру безпеки міста зафіксували цей автомобіль на вул. Володимира Великого. Поліцейські почали обстежувати прилеглі території.

«В одному із дворів згаданої вулиці цей автомобіль їхав їм на зустріч. Транспортний засіб одразу зупинили. В салоні лежав чохол із карабіном», – розповіли у патрульній поліції.

Як встановили поліцейські, в автомобілі перебували водій та пасажир – обоє 32-річні мешканці Львова. Також з’ясувалося, що пасажир Hyundai перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліція вилучила у нього гладкоствольну рушницю, зброю скерували на експертизу. Також конфіскували автомобіль.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.