У неділю, 3 січня, біля стадіону «Арена Львів» місцеві водії збудували своєрідну ялинку із 40 автомобілів. Організатор флешмобу «Автомобільна ялинка» Володимир Москалюк розповів ZAXID.NET, що на створення цієї фігури вони витратили 3 годин та завершили її близько 17:00. З його слів, наступного року вони планують збудувати ще більшу ялинку. Нагадаємо, що наприкінці грудня 2020 року харків’яни склали «автоялинку» із 1065 автомобілів, що є офіційним рекордом України.

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