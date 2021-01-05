Найкраще з 2020 року на ZAXID.NET.

Підбірка наших найкращих текстів у 2020 році, у Львові виявили рекордну партію героїну, помер відомий вчений Зенон Готра, фоторепортаж із села на Львівщині увійшов до рейтингу від National Geographic. Ці та інші події у короткому огляді новин ZAXID.NET за вівторок, 5 січня.

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Станом на 5 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 29 650 (+270 за попередню добу).

СБУ вилучила у Львові понад тонну героїну, затримані четверо турків

Під час обшуків у Львові виявили 1035 кг героїну, вартість якого за цінами «чорного ринку» перевищує 2,3 млрд грн. Рекордну партію героїну фасували для відпрвки в ЄС.

Найкраще з 2020 року на ZAXID.NET

У 2020 році на ZAXID.NET вийшло багато текстів, які досі не втратили актуальності. Ми вибрали із них ті, що, по-перше, найкраще відображають минулий рік, а по-друге, були дуже популярними серед читачів.

У Львові помер відомий вчений і винахідник Зенон Готра

Зенон Готра займався дослідженнями та розробкою нових приладів, технологій. Він був автором понад 500 наукових публікацій, навчальних посібників та понад 200 патентів.

Чотирьом посадовцям ЛОДА повідомили про підозру в розтраті 3,2 млн грн

За версією слідства, службовці спеціально завищували вартість будівництва амбулаторій і спорткомплексу в області і разом з підрядником розтратили 3,2 млн бюджетних коштів.

Фото села на Львівщині увійшли у топ-10 від National Geographic

Фоторепортаж львівського фотографа Артура Абраміва з гірського села Волосянка увійшов у топ-10 фотоісторій 2020 року за версією National Geographic Traveller.

ЛОДА відмовилась розривати договори із приміськими перевізниками

Попри зміну транспортної схеми внаслідок створення ОТГ, частина приміських автобусів продовжує курсувати, дублюючи нові маршрути львівського АТП-1.

34-річного львівського податківця затримали на хабарі

Посадовець ДПС вимагав 200 тис.грн у підприємця за ненакладення арешту на рахунки та майно його компанії.