Фото гірського села на Львівщині увійшли у топ-10 від National Geographic
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Фото — Катерина Родак, сьогодні, 13:220
Фоторепортаж львівського фотографа Артура Абраміва з гірського села Волосянка увійшов у топ-10 фотоісторій 2020 року за версією National Geographic Traveller. Під час пандемії Covid-19 у Волосянці, де мешкає 1500 людей, не зафіксували жодного випадку захворювання. Артур Абрамів відобразив у своїх фото життя та побут гірського села.
Усі фото Артура Абраміва
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