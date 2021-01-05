Фоторепортаж львівського фотографа Артура Абраміва з гірського села Волосянка увійшов у топ-10 фотоісторій 2020 року за версією National Geographic Traveller. Під час пандемії Covid-19 у Волосянці, де мешкає 1500 людей, не зафіксували жодного випадку захворювання. Артур Абрамів відобразив у своїх фото життя та побут гірського села.

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