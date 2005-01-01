Храми Львова запрошують на святкові богослужіння з нагоди свята Богоявлення

На площі Ринок відбудеться загальноміське водосвяття

Львів'ян запрошують на богослужіння з нагоди свята Богоявлення, після яого відбуватиметься освячення води. У катедральних храмах Львова у день Богоявлення, 19 січня, відбудуться святкові богослужіння.

Архикатедральний собор св. Юра УГКЦ (площа св. Юра, 5)

7:30 ― Божественна Літургія з Великим Водосвяттям;

10:00 ― Божественна Літургія з Великим Водосвяттям;

18:00 ― Божественна Літургія на всяке прошення.

Покровський кафедральний собор УПЦ КП (вул. Грушевського, 2)

8:00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого;

10:00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого архиєрейським чином чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій). Водосвяття;

11:45 – Велике освячення води;

18:00 – Велика вечірня із колядками.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ, (вул. Руська, 5)

9:00 – Св. Літургія;

11:00 – Св. Літургія;

17:00 – Велика вечірня.

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (МП), (вул. Короленка, 3)

11:00 – Третя Божественна Літургія. Велике освячення води;

12:30 – Велике освячення води;

17:00 – Велика вечірня. Утреня з Великим Славослів’ям.

Також у четвер у центрі Львова встановлять резервуар з освяченою водою. А в п’ятницю, 19 січня, о 13:30 відбудеться загальноміське водосвяття на площі Ринок за участі духівників різних конфесій. Через це трамваї №1, 2 та 9 курсуватимуть за зміненим маршрутом.