Храми Львова запрошують на святкові богослужіння з нагоди свята Богоявлення

Львів'ян запрошують на богослужіння з нагоди свята Богоявлення, після яого відбуватиметься освячення води. У катедральних храмах Львова у день Богоявлення, 19 січня, відбудуться святкові богослужіння.
Архикатедральний собор св. Юра УГКЦ (площа св. Юра, 5)
7:30 ― Божественна Літургія з Великим Водосвяттям;
10:00 ― Божественна Літургія з Великим Водосвяттям;
18:00 ― Божественна Літургія на всяке прошення.
Покровський кафедральний собор УПЦ КП (вул. Грушевського, 2)
8:00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого;
10:00 – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого архиєрейським чином чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій). Водосвяття;
11:45 – Велике освячення води;
18:00 – Велика вечірня із колядками.
Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ, (вул. Руська, 5)
9:00 – Св. Літургія;
11:00 – Св. Літургія;
17:00 – Велика вечірня.
Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (МП), (вул. Короленка, 3)
11:00 – Третя Божественна Літургія. Велике освячення води;
12:30 – Велике освячення води;
17:00 – Велика вечірня. Утреня з Великим Славослів’ям.
Також у четвер у центрі Львова встановлять резервуар з освяченою водою. А в п’ятницю, 19 січня, о 13:30 відбудеться загальноміське водосвяття на площі Ринок за участі духівників різних конфесій. Через це трамваї №1, 2 та 9 курсуватимуть за зміненим маршрутом.
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