Добровольці вже транувються на полігонах

Міністерство внутрішніх справ не оприлюднюватиме списки рядових бійців «Гвардії наступу», але командири підрозділів будуть публічними. Керівник МВС Ігор Клименко в інтерв'ю для «Укрінформу» розповів, що з кандидатами проводять співбесіди, частина з них тренується на полігонах. За словами міністра, кожна бригада «Гвардії наступу» матиме західну техніку й озброєння.

Ігор Клименко сказав, що до бригад хочуть долучитися медики, водії, ремонтники, техніки. «У нас уже зареєстрували понад 23 тис. заявок. Інформація щодо більше ніж 5 тис. заявок, яку поширювали, недостатня, бо до 35 тис. входить і кількість наданих консультацій. Чистих заявок у нас понад 23 тис. Увесь особовий склад (насамперед розвідка, штурмові підрозділи) – це люди, які на час війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу», – повідомив міністр внутрішніх справ.

За інформацією МВС, приблизно 5% від всіх заявок подали жінки. Міністр розповів, що вже є новобранці, які проходять вишколи. Мінімальна зарплата для добровольців на місцях дислокації становить від 25 тис. гривень. Вона змінюватиметься залежно від місця перебування захисників, перебігу бойових дій та посади.

Зазначимо, що 2 лютого в МВС почали формувати 8 штурмових бригад «Гвардія наступу», які звільнятимуть окуповані території. Основу підрозділів складатимуть поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. За три дні від початку набору добровольців заявки подали понад вісім тис. людей.