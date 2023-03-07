Інформація про добровольців «Гвардії наступу» буде засекреченою
До лав добровольців хочуть долучитися 23 тис. чоловіків та жінок
Міністерство внутрішніх справ не оприлюднюватиме списки рядових бійців «Гвардії наступу», але командири підрозділів будуть публічними. Керівник МВС Ігор Клименко в інтерв'ю для «Укрінформу» розповів, що з кандидатами проводять співбесіди, частина з них тренується на полігонах. За словами міністра, кожна бригада «Гвардії наступу» матиме західну техніку й озброєння.
Ігор Клименко сказав, що до бригад хочуть долучитися медики, водії, ремонтники, техніки. «У нас уже зареєстрували понад 23 тис. заявок. Інформація щодо більше ніж 5 тис. заявок, яку поширювали, недостатня, бо до 35 тис. входить і кількість наданих консультацій. Чистих заявок у нас понад 23 тис. Увесь особовий склад (насамперед розвідка, штурмові підрозділи) – це люди, які на час війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу», – повідомив міністр внутрішніх справ.
За інформацією МВС, приблизно 5% від всіх заявок подали жінки. Міністр розповів, що вже є новобранці, які проходять вишколи. Мінімальна зарплата для добровольців на місцях дислокації становить від 25 тис. гривень. Вона змінюватиметься залежно від місця перебування захисників, перебігу бойових дій та посади.
Зазначимо, що 2 лютого в МВС почали формувати 8 штурмових бригад «Гвардія наступу», які звільнятимуть окуповані території. Основу підрозділів складатимуть поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. За три дні від початку набору добровольців заявки подали понад вісім тис. людей.