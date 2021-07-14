Porsche мав 356 SL мав прізвисько «Бляшанка»

Відправною точкою є 1951 рік, коли 356 SL команди Porsche здобув першу перемогу в класі. Слідом за цим тріумфом були ще 107 перемог у класі та 19 перемог у загальному заліку. Сьогодні, через 70 років після визначної дати, музей запускає новий цикл із шести епізодів «Моменти Porsche», присвячений славетному історичному минулому.

У медійному просторі, на міжнародній арені та на місцевому рівні у Цуффенгаузені команда вшановує численні історично значущі моменти у Ле-Мані. «У новому форматі «Моменти Porsche» ми висвітлюємо особливі миті з нашого минулого, коли ми — з погляду сьогодення — писали історію компанії, автомобілебудування та автоспорту. Якомога автентичніше ми відтворюємо ці миті з допомогою очевидців, а через наші канали у соціальних мережах запрошуємо шанувальників знову відчути разом із нами ці особливі моменти», — каже Ахім Стейскал, директор музею Porsche і підрозділу Porsche Heritage. У ролі ведучого всіх випусків виступає переможець Ле-Мана і чемпіон світу з перегонів на витривалість Тімо Бернхард. У Цуффенгаузені й Вайссаху він зустрічається зі свідками подій та їх безпосередніми учасниками, у тому числі чотириколісними.

На перший випуск «Моментів Porsche» Тімо Бернхард запросив учасника, якого він сам не бачив упродовж двох останніх років: Фріца Енцінґера, керівника Porsche Motorsport. Енцінґер привів команду Porsche до трьох перемог у загальному заліку Ле-Мана. Зустріч перед історичною цегляною будівлею заводу № 1 виглядає як зустріч двох старих друзів, кожен з яких приніс до Цуффенгаузена легендарний дух Ле-Мана.

«Довіра та дружба дуже важливі для успіху в перегонах», — каже Енцінґер, виходячи з 356 SL. «SL», що означає «Super Leicht» («супер легкий»), завдяки своєму алюмінієвому кузову купе важить всього 680 кілограмів. Майже на 120 кілограмів менше, ніж купе 356 зі сталевим кузовом, які виготовлялися на заводі Reutter у Штутгарті з листопада 1949 року. «Вільгельм Хільд із заводської команди Porsche дав 356 SL прізвисько «Alubüchsle» («Бляшанка»)», — сміється Енцінґер. Внутрішньозаводське позначення автомобіля звучить так: «Typ 514 Porsche Sport für Le Mans 1951» (серія 514 Porsche Sport для Ле-Мана 1951).

Із 1948 року компанія Porsche виготовила 44 купе серії 356/2 у австрійському місті Ґмюнд, що у Каринтії. Наступні 11 необладнаних кузовів «переїхали» разом із компанією Porsche до Штутгарта і згодом були там добудовані. Автомобіль у першому випуску «Моментів Porsche» є історичним похресником переможця «24 годин Ле-Мана» у своєму класі; він був випущений у 1952 році, — на рік пізніше, ніж оригінальний автомобіль-тріумфатор під номером 46. «Ви лише уявіть собі: автомобіль з потужністю менш як 50 к. с. проїжджає у Ле-Мані 2840,65 км із середньою швидкістю 118,36 км/год. У 1951 році! До цього він своїм ходом їде до місця перегонів, а після них їде назад до Цуффенхаузена», — розповідає Енцінґер. Пілотували автомобіль-переможець французький імпортер Porsche Оґюст Вейе та його співвітчизник Едмон Муш — двоє гонщиків для 24-годинних перегонів було цілком звичайною справою у той час.

Зустріч Бернхарда та Енцінґера перед заводом № 1 є символічною для шляху Porsche у Цуффенхаузені до своєї першої перемоги у класі в Ле-Мані. Спочатку команда працювала у будівлі компанії Reutter. «У наші дні — просто неймовірно, щоб автомобілі для перегонів відправлялися до Ле-Мана своїм ходом», — розмірковує Бернхард про авантюрну 11-годинну подорож 16 червня 1951 року. «Від’їзд було призначено на 7:15 ранку, Феррі Порше сказав напутнє слово команді», — розповідає Енцінґер і показує історичні фотографії та записи про цей момент у щоденнику Карла Рабе, який був тоді головним конструктором. Роком раніше, на Паризькому автосалоні, гонщики Вейе та Шарль Фару (гоночний директор «24 годин Ле-Мана») уперше переконали Фердинанда та Феррі Порше брати участь у Ле-Мані.

Шлях до першої перемоги у класі 24 червня 1951 року виявився довгим: до початку перегонів два із трьох змагальних і тренувальних автомобілів уже вийшли з ладу. Після цього всі надії покладались на автомобіль, що залишився, — полегшений, із більш потужним (46 к. с.) 4-циліндровим опозитним двигуном.

«Коли Porsche переміг у Ле-Мані, це надихнуло всю компанію, — згадує Енцінґер. — Та перша перемога у класі також була не меншим тріумфом, ніж сьогодні. Ле-Ман взагалі магічне місце».

Для самого Енцінґера найбільш незабутнім моментом Porsche у Франції стала перемога у 2015 році: «Ми домінували, починаючи з першого вільного тренування, — просто невимовне відчуття. На фініші напруження досягло свого піку». Головний момент Porsche для Тімо Бернхарда — перемога у загальному заліку у 2017 році. «Вигравати три роки поспіль можливо тільки з найкращою командою. У ній були зібрані люди 21 національності — і усі були віддані одній меті». До речі, про відданість: з 2014 року Фріц Енцінґер завжди зупинявся в одному і тому ж номері готелю, 424-му: традиція, що заспокоює.

Передача технологій з автоспорту для використання у серійних автомобілях також є для Porsche традицією. Так було раніше, і так буде надалі. «Гоночні траси — це лабораторії для розробки нових технологій компанії. У Porsche інноваційні рішення повинні пройти перевірку в найжорсткіших умовах, лише після цього вони застосовуються у дорожніх автомобілях», — підкреслює Бернхард. «Під час зворотної поїздки, коли двигун 356 SL був обкатаний, його потужність, за переказами, зросла на 4 к. с.», — розповідає 40-річний гонщик.

На честь успіхів Porsche у Ле-Мані автомобілебудівна компанія, на додачу до циклу «Моменти Porsche», організовує світове турне: з червня 2021 року і, як передбачається, по січень 2022 року. Заплановано 14 зупинок у 10 країнах, включаючи Францію, Нідерланди, Велику Британію, США, Китай, Об’єднані Арабські Емірати й Німеччину. Ентузіасти Porsche зможуть побачити понад 20 оригінальних автомобілів-переможців з історичної колекції, причому не лише у вигляді статичної експозиції, а й у динамічних виїздах.

У всіх центрах Porsche Experience по всьому світу будуть створені так звані «куточки історичної спадщини» («Heritage Corners») із відповідною виїзному турне тематикою. Окрім того, заплановані окремі заходи з класичних автомобілів, наприклад, на Тижні автомобілів у Монтереї (Monterey Car Week) у Каліфорнії. Залежно від епідеміологічної ситуації, можливе також залучення гонщиків тих років (особисто або віртуально), що зробить цю подію незабутньою для фанатів Porsche та любителів автоспорту.

Перший «Момент Porsche» з Тімо Бернхардом і Фріцем Енцінґером музей Porsche розмістив на своїй сторінці в Instagram на @porsche.museum у середу, 16 червня 2021 року. Потім по середах виходитимуть ще п’ять епізодів «Моментів Porsche» із Вайссаху. Там Тімо Бернхард зустрічається з героями і очевидцями історичних подій, такими як Норберт Зінґер, Вальтер Рьорль і Ханс-Йоахім «Штріцель» Штук. Окрім того, можна буде побачити такі моделі: 917 KH (1971 року), 936/81 та 924 GTP (1981 року), 962 (1987 року), 911 GT1 (1998 року), а також 919 Hybrid (2017 року). На глядачів чекає багато цікавих розповідей, які роблять легенди Porsche у Ле-Мані відчутними на дотик та ілюструють історичну значущість кожної перемоги. Виїзне турне буде активно висвітлюватися на каналах компанії Porsche у соціальних мережах, пропонуючи ексклюзивний погляд із різних сторін.

У музеї Porsche за скляною перегородкою, яка відкриває огляд на музейну майстерню, відвідувачі також зможуть поглянути на «Історію успіху Porsche у Ле-Мані». Виїзне турне тут також робить зупинку та демонструє шість переможців Ле-Мана у класі та у загальному заліку.

Деталі – в офіційного дилера Порше Центр Львів, м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 8, тел (032) 256 03 56.