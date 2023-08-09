Уряд унормував питання про доплати для військових

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 9 серпня, затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників на час воєнного стану, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Всі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. Сьогодні на позачерговому засіданні уряду ухвалили постанову, яка унормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників», – повідомив він у Telegram.

Як повідомив прем'єр-міністр, розмір доплат на час дії воєнного стану становитиме 30 тис. грн щомісяця.

«Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис.грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тис.грн. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше закон про доплати і відпустки військовим ухвалила Верховна Рада. Закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським наприкінці червня.