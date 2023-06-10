Водночас частина про відпустки військовим не містить норму про відпустку курсантів

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроект про продовження відпусток військовослужбовцям. Про прийняття частини змін до закону повідомив у суботу, 10 червня, народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, депутати підтримали у другому читанні законопроект №9378, який є частиною законопроекту №9342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану». Йдеться про законопроект, який регулює повернення доплат військовослужбовцям та визначає, скільки днів відпустки матимуть військові.

«Згідно з ним, військовим надається відпустка 30 днів та 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців», – пояснив Ярослав Железняк.

Він зазначив, що депутати ухвалили тільки частину законопроекту, а розглядати частину про виплати військовослужбовцям планують у липні 2023 року. Водночас частина про відпустки військовим не містить норму про відпустку курсантів.

Загалом за законопроект №9378 проголосувало 270 депутатів. Попереднє голосування за законопроект про виплати та відпустки відбулося 30 травня.