Євген Борисов у Печерському суді Києва, який обрав йому запобіжний захід, Київ, 25 липня 2023

Колишньому одеському військкому Євгену Борисову продовжили запобіжний захід. Також суд продовжив строк досудового розслідування у цій справі. Водночас раніше суд зменшив йому заставу на 15 млн грн, після внесення якої Борисов зможе вийти з-під варти.

Начальник відділу інформаційної політики та комунікацій Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко у коментарі «Суспільному» повідомив, що запобіжний захід Борисову продовжили до 23 листопада. У повідомленні прокуратури від 25 жовтня зазначено, що суд ухвалив рішення про продовження досудового розслідування 20 жовтня. Також там додали, що розгляд справи продовжили через великий обсяг слідчих дій та необхідність отримати матеріали з-за кордону.

В ухвалі Печерського райсуду Києва зазначено, що строк досудового розслідування продовжили до 5 місяців, тобто до 22 грудня. Також 12 жовтня апеляційний суд зменшив Борисову заставу – зі 150 млн грн до 135 млн грн.

Нагадаємо, у червні журналісти-розслідувачі «Української правди» з’ясували, що родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни Росії проти України придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Перед цим, у травні, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо Борисова за статтею «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень» Кримінального кодексу України та відсторонило військкома від посади.

Після скандалу з майном в Іспанії президент Володимир Зеленський Зеленський терміново доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерієві Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Євгена Борисова. 28 червня Борисова звільнили.

19 липня голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що Євген Борисов привласнив 188 мільйонів грн – це рекордна сума збагачення незаконним шляхом. 22 липня Євгену Борисову оголосили про підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування. Зрештою 24 липня його затримали, а 25 липня – арештували з можливістю внести 150 млн грн застави. Крім того, 27 липня суд арештував елітний автопарк та нерухомість Борисова.