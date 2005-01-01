КС Молдови визнав правомірним закон про боротьбу з російською пропагандою

СвітОлег Костюк, 4 червня490

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Конституційний суд Молдови в понеділок, 4 червня, визнав відповідним Конституції країни так званий закон «про боротьбу з російською пропагандою». КС відхилив відповідний запит президента Молдови Ігоря Додона. Рішення суду остаточне і набуло чинності з моменту прийняття, інформує Deutsche Welle.

Нагадаємо, що парламент Молдови 7 грудня минулого року прийняв поправки до Кодексу про телебачення і радіо, які передбачають заборону на ретрансляцію в країні інформаційних, інформаційно-аналітичних, політичних і військових передач з держав, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Росія підписала документ ще в 2006 році, але не ратифікувала його.

Президент Додон відмовився підписувати закон, у тому числі після того, як парламент прийняв його повторно. Після цього Конституційний суд тимчасово відсторонив Додона з посади, а голова парламенту Андріан Канду підписав закон у ролі виконувача обов'язків президента.

Закон набув чинності 12 лютого. За цей час уже декілька молдовських телеканалів були оштрафовані за показ російських новин, а також за трансляцію виступу президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними зборами РФ.

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