Потрійна ДТП сталася на трасі Ковель-Жовква

У вівторок, 7 лютого, на трасі Ковель-Жовква на Львівщині сталася потрійна ДТП, за участі двох вантажівок та легковика Ford Tourneo. У результаті водія та пасажирку легковика з понівеченого авто визволяли рятувальники.

За даними патрульної поліції Львівщини, ДТП сталася близько 10:00 неподалік села В'язова. Як видно з фото, у попутному напрямку зіткнулися вантажівка, легковик Ford Tourneo та ще одна вантажівка. У результаті легковик затиснуло між двома фурами. Постраждалих водія та пасажирку деблокували з понівеченого Ford Tourneo та госпіталізували.

Постраждалих водія та пасажирку деблоковували з легковика

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили ZAXID.NET, що 53-річного водія та 75-річну пасажирку, мешканців Сокаля, доправили до лікарні з попереднім діагнозом – ­­політравма. Cтан чоловіка медики попередньо оцінюють як середньої тяжкості, а жінки – важкий.