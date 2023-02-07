Автомобіль врізався у відбійник і злетів з дороги

У понеділок вночі, 6 лютого, на дорозі Стрий-Жидачів на Львівщині 49-річна одеситка за кермом Škoda Octavia врізалася у відбійник та злетіла в кювет. У результаті постраждала сама водійка та ще троє її пасажирів.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 1:30 на автодорозі Стрий-Жидачів у селі Вільхівці, що за 8 км від Жидачева. 49-річна водійка автомобіля Škoda Octavia, жителька Одеси, не впоралась з керуванням та в’їхала в дорожній відбійник, після чого автомобіль злетів у кювет. У результаті ДТП постраждала водійка авто та троє її пасажирів – дві одеситки віком 40 та 45 років, а також 31-річний іноземець. Усі були доставлені до лікарні. Про важкість травм в поліції не уточнюють.

ДТП сталася у селі Вільхівці біля Жидачева (фото поліції)

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватиці загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.