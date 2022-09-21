Міністерство оборони Литви ухвалило рішення привести у підвищену бойову готовність свої війська через часткову мобілізацію в Росії. Про це йдеться у повідомленні міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

«Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії», – написав він.

Нагадаємо, що 21 вересня президент Росії Владімір Путін заявив про часткову мобілізацію громадян країни і сказав, що підтримає будь-яке рішення, яке на фіктивних референдумах про «приєднання» до Росії ухвалять жителі окупованих українських регіонів.

За його словами, призову на військову службу підлягатимуть ті громадяни, які перебувають у запасі, та ті, хто проходив службу у збройних силах, має певні військово-облікові спеціальності та досвід. Після промови Путіна на сайті Кремля опублікували повний текст його указу про час.

Цьому зверненню передували рішення окупаційних адміністрацій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей оголосити «референдуми» про «приєднання» їх до Росії. Путін сказав, що Росія підтримає будь-яке рішення, яке ухвалять жителі цих окупованих російськими загарбниками українських регіонів.