Підприємець їздив за кермом з купленими підробленими правами

Галицький районний суд Львова 19 травня виніс вирок львівському підприємцю Оресту Бовту, який їздив на автомобілі Lexus з купленими правами. Його зупинили патрульні вночі 8 травня у пішохідній зоні площі Кропивницького у Львові. Суд покарав його за пособництво в підробці та використання завідомо підробленого документа штрафом у розмірі 17 тис. грн.

За матеріалами справи, наприкінці минулого року Орест Бовт через Telegram замовив та купив в наразі невстановленої слідством особи посвідчення водія категорії «В». За допомогою служби доставки «Нової пошти» отримав підроблений документ, за який заплатив 7 тис. грн.

8 травня близько 22:30 Орест Бовт їхав на автомобілі Lexus площею Кропивницького у Львові, де його зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. При цьому порушник надав для перевірки підроблене посвідчення водія.

Свою вину у вчиненні злочину підприємець визнав та розкаявся.

Суд визнав Ореста Бовта винним у пособництві у підробці та використанні завідомо підробленого документа (ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 17 тис. грн. Підроблене водійське посвідчення у нього вилучили.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляції.

За даними YouControl, 35-річний львівський підприємець Орест Бовт займається наданням послуг перекладу. Два роки тому його затримували в центрі Львова за кермом у стані наркотичного сп’яніння, за що суд покарав його штрафом у 17 тис. грн та позбавив водійських прав на рік. Також його судили за хуліганство на території відпочинкового комплексу «Шервуд» на Мостищині, де він побив потерпілого та пошкодив його автомобіль металевим кийком. Тоді Мостиський райсуд звільнив підприємця від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим.