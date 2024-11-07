Червоноградський міський суд Львівської області виніс вирок уродженці Шептицького (Червонограда), багатодітній мамі Євгенії Черенюк за використання підробленої довідки про учнівський медогляд для зарахування сина до першого класу. Жінці присудили пробаційний нагляд упродовж року.

За матеріалами справи, уродженка Шептицького, яка має на утриманні трьох дітей, на початку вересня цього року надала невстановленим слідством особам анкетні дані свого сина в електронній формі для складання довідки про результати обов’язкового медичного профільного учнівського огляду.

Після того, як жінка отримала підроблену медичну довідку, вона надала її заступнику директора гімназії для зарахування сина до першого класу.

Євгенія Черенюк свою вину у підробці та використанні завідомо підробленого документа визнала.

Вивчивши матеріали справи, суддя Юлія Дем’яновська визнала обвинувачену винною за ч.5 ст.27 ч.1 ст.358 та ч.4 ст.358 ККУ та призначила їй покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік та один місяць. Засуджена періодично має з’являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи тощо. На вирок ще може бути подана апеляція.