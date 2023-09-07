Бійці ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському і Мелітопольському напрямках. Про це 7 вересня в ефірі телемарафону заявила ластупниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Фронт у нас має таку структуру: на півдні – основний напрямок нашого наступу, на сході – основний напрямок наступу ворога, але схід у нас неоднорідний, там є чотири напрямки основних, де ворог намагається пробити нашу оборону – це Куп’янський і Лиманський, Авдіївський і Мар’їнський. Але там в нас є і Бахмутський напрямок, де зараз якраз у нас є успіхи, ми там поступово наступаємо. І саме це і бентежить ворога, вони намагаються докласти всіх зусиль, щоб і на півдні зупинити наші наступальні дії, і на Бахмутському напрямку на сході», – розповіла Маляр.

Також вона звернула увагу, що «час від часу у нас ідуть загострення на Куп’янському напрямку, у нас ідуть загострення на Лиманському напрямку, і в нас доволі складна ситуація на Мар’їнському і Авдіївському напрямку».

«Якщо говорити про Мар’їнку, там щодня ідуть серйозні обстріли вже тривалий час, вже багато місяців. І ворог фактично вже там не залишив живого місця від цього населеного пункту, але вони не можуть взяти його під контроль, тому що Збройні Сили там дуже потужно здійснюють опір і там щодня триває ця боротьба», – повідомила заступниця міністра оборони.

Розповідаючи про ситуацію на Лиманському і Куп’янському напрямку, Маляр зауважила, що так само ворог не хоче там втрачати позиції свої, і вони намагаються навпаки рухатися вперед і якимось чином пробивати нашу оборону.

«Їм це не вдається, але там регулярно загострення. От якщо говорити зараз, то ми спостерігаємо, що вони збираються із своїми силами для того, щоб знову активізувати там свої дії. З нашого боку наші оборонці готуються, і вони там абсолютно, як то кажуть, у всеозброєнні для того, щоб здійснювати відсіч», – запевнила заступниця міністра оборони. Як звернула увагу Маляр, «щодня, фактично, ми нібито подаємо дуже схожі новини, що тривають бої, тривають обстріли, але насправді це дуже динамічна ситуація».

«І для того, щоб ми з вами наприкінці тижня змогли вголос сказати, що без зміни положень за тиждень відбулася ситуація на напрямках наступу ворога, то насправді це – величезна робота Збройних Сил для того, щоб в цей нуль на кінець тижня вийти», – наголосила Маляр. Вона додала, що на півдні ЗСУ продовжують наступальну операцію.

«Там є напрямки, де наприклад, в районі Роботиного, у нас продовжуються бойові дії й рух, у нас на Мелітопольському напрямку є речі, які ми не можемо говорити, але там теж жваво і є певні успіхи. І коли Збройні Сили закріпляться, то можна буде вже сказати публічно. Але основне нам потрібно розуміти, що наступальні дії на півдні продовжуються у тому ритмі, в якому це заплановано Збройними Силами і у якому дозволяє ця обстановка», – підкреслила Маляр.

У свою чергу, Генеральний штаб Збройних сил України 7 вересня повідомив, що Сили оборони в результаті штурмових дій мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють ворога із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.