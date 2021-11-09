Міністерство цифрової трансформації з вівторка, 9 листопада, розпочинає відкривати офлайн-пункти «Дії» в регіонах, де служба підтримки допомагатиме українцям із генеруванням Сovid-сертифікатів. Як розповів віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, працюватимуть вони у найбільш масових пунктах вакцинації.

За його словами, до кінця цього тижня у 20 областях України відкриються понад 100 пунктів допомоги.

Мінцифри хоче відкрити такі пункти у масових центрах вакцинації в кожній області. З їх відкриттям допомагає місцева влада та волонтери.

«Ми запустили п’ять пунктів у Києві в пунктах вакцинації минулого тижня (з 2 листопада – ред.)… Ми побачили, що дуже багато людей підходять та питають, як скористуватися не тільки сертифікатами, а ще й тією чи іншою послугою», – цитує міністра його прес-служба.

Федоров зазначив, що є потреба допомагати людям по всій країні. Тому, мовляв, він другий тиждень майже щодня їздить у центри масової вакцинації, спілкується з людьми та медичними працівниками.

В офлайн-пунктах можна проконсультуватися з таких питань:

дізнатися про види Сovid-сертифікатів та шляхи їхнього отримання;

подати заявку на отримання Сovid-сертифіката на порталі та в застосунку «Дія»;

дізнатися, які дані перевірити, щоб сертифікат згенерувався, якщо проблема виникла в лікаря (сімейного або того, який проводив щеплення);

визначити помилку генерування сертифіката;

дізнатися, що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з 6 місяців до 365 днів.

За словами міністра, до пунктів допомоги щодня звертаються приблизно 500 людей. Частина звернень – від людей старшого віку, які потребують додаткової консультації. Також достатньо молоді, яка хоче бути впевнена в тому, що сертифікат згенерується та з ним можна буде подорожувати.