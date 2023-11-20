В місяць банда переправляла за кордон 20 військовозобов'язаних

На Буковині працівники Служби безпеки України затримали банду, яка в місяць на незаконному переправляння ухилянтів за кордон заробляла 100 тисяч доларів. За гроші організатор та ще четверо спільників переводили чоловіків призовного віку до Молдови через заздалегідь підготовлені «лісові стежки». Правоохоронці провели близько 20 обшуків в домівках та в автомобілях підозрюваних.

В Чернівецькій області працівникам СБУ спільно з поліцією вдалося викрити злочинне угруповування, яке організувало прибутковий канал перетину кордону для ухилянтів. За даними слідства, угруповання створив 44-річний мешканець Буковини. Допомагали йому його четверо знайомих, серед яких були особи з кримінальним минулим. Правоохоронці з’ясували, що один із учасників раніше неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів.

За інформацією поліції, злочинна організована група працювала довго непоміченою, оскільки, одним серед консультантів змовників був колишній прикордонник, який ділився з бандою методами та особливостями несення служби співробітниками прикордонного загону.

Через власні зв’язки правопорушники підшукували потенційних призовників та пропонували їм втечу за кордон. Щоб схилити ухилянтів, «гарантували надійність маршрутів» в обхід контрольно-пропускних пунктів. Крім того, організатор угруповання обіцяв своїм клієнтам «захист» від правосуддя, якщо їх затримають під час нелегального перетину державного кордону.

«Вартість “послуг” оцінювали від 3 до 5 тисяч доларів США залежно від терміновості виїзду. У цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину держкордону та їх “супровід” до сусідньої країни», – повідомили в СБУ Буковини в понеділок, 20 листопада.

За оперативною інформацією, ділки в місяць переправляли за кордон щонайменше 20 військовозобов’язаних чоловіків.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії банди і затримали її організатора разом з чотирма його спільниками. Правоохоронці провели понад 20 обшуків за адресами проживання та в автомобілях затриманих. Біло вилучено мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи із доказами незаконної діяльності, великі суми готівки, ймовірно одержаної злочинним шляхом.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.