Двоє чоловіків намагалися переплисти Тису

Прикордонники затримали двох чоловіків, які планували переплисти річку Тиса, щоб потрапити до Румунії. Для цього вони використали надувні нарукавники та дитяче коло. Про це у п’ятницю, 17 листопада, повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники з’ясували, що житель Закарпаття пообіцяв своєму товаришу з Полтавщини супроводити його до Румунії через річку. Для цього він надав полтавцю гідрокостюм та надувне дитяче коло, для себе обрав надувні нарукавники із рожевими фламінго.

«Про те, що глибина Тиси на напрямку їх руху сягає чотирьох метрів, а ширина майже 50 метрів і, що у річці вже потонули майже два десятки чоловіків – провідник волів мовчати», – йдеться у повідомленні.

За послугу закарпатець планував отримали 3 200 доларів. Однак, чоловіків затримали співробітники ДПСУ. Прикордонники склали стосовно них адмінпротоколи щодо спроби незаконного перетину державного кордону. Справи передали до суду. Крім того, закарпатцю загрожує до 5 років ув’язнення за спробу незаконного переправлення людини через кордон.