Через значні втрати та небажання воювати в підрозділах російських окупантів погіршується морально-психологічний стан та зростає кількість дезертирів.

Так, за даними Генштабу, у районі населеного пункту Бабенківка Друга на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції змушені були залучити вертольоти та зброю.

Крім того, через Каланчак у напрямку тимчасово окупованого Криму зафіксували інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

Підрозділи Сил оборони України утримують займані позиції та не дають можливості військам держави-терориста Росії просуватися вглиб території країни. Українські захисники успішно відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.

Впродовж 9 вересня для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів, у ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше 2 БпЛА противника.

«Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали 3 пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. До зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника», – йдеться у повідомленні.